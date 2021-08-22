Соревнования по мотокроссу памяти Юрия Трошина прошли в Наро-Фоминске

Более 200 гонщиков на мотоциклах приехали в Верею Наро-Фоминского городского округа из разных регионов России для участия в соревнованиях памяти Юрия Трошина. Преодолеть сложный маршрут за установленное время — задача непростая, но гонщиков это не останавливает.

Первыми на старт вышли самые молодые байкеры. Сначала их отправили на ознакомительный заезд, а уже потом они демонстрировали свои умения. Не обошлось без травм, один из мотоциклистов не справился с управлением на трамплине. На помощь к нему пришли медики.

Присутствующая на соревнованиях вдова погибшего полковника ФСБ Юрия Трошина пожелала, чтобы к вечеру награждения все спортсмены были живы и здоровы.

Для выступления взрослых спортсменов трассу усложнили: добавили трамплины и повороты. Чемпион по мотокроссу Максим Назаров заявил, что после такой обработки на маршруте формируются скрытые опасности.

«Земля еще не осела. В такие моменты подводные камни появляются. Кочки под песком на трамплинах глубокие колеи. Детям тяжело справляться, но для взрослых это рабочая классная трасса», — отметил он.

Неопытным болельщикам о правилах соревнований рассказал главный судья первенства Дмитрий Козлов.

«Есть определенное время заезда — 15 минут. И как только проходит 15 минут по лидеру, который возглавляет гонку, дается еще один круг, за который кто-то успевает поменять свою позицию», — пояснил он.

Сами спортсмены и их мотоциклы перед выходом на старт проходят обязательный осмотр. Специалисты проверяют шлемы и качество застежек на мотоботах, а также пояса, наколенники и защиту для шеи.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ отметил, что в этом году количество участников соревнований выросло. Это говорит о том, что интерес к мотокроссу вырос.

«От года год количество участников и количество регионов участвующих в наших соревнованиях становится все больше. В этом году участников больше в два раза, чем в прошлом и статус, уровень соревнований растет», — отметил он.

Самому младшему участнику четыре года, старшему — 60. В каждой возрастной категории определят победителей, которые получат призы.