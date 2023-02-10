Подмосковье 10 февраля 2023, 22:35 Соревнования по мини-футболу среди студентов пройдут впервые в Подмосковье

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В Московской области впервые пройдут соревнования студенческой мини-футбольной лиги среди мужчин. В турнире поучаствуют 350 спортсменов в возрасте от 15 до 26 лет из 24 образовательных учреждений, сообщили в министерстве физической культуры спорта региона.

Обязательным условием участия в соревнованиях является очная форма обучения.

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В феврале команды будут играть в шести группах. В марте игры пройдут среди победителей в четырех группах. Финальные матчи состоятся в апреле 2023 года.

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Первый этап пройдет с 13 по 17 февраля в Реутове, Люберцах, Воскресенске, Подольске, Долгопрудном и Ногинске.

Соревнования проводятся в рамках программы «Развитие студенческого спорта до 2024 года».

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