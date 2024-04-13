Подмосковье 13 апреля 2024, 00:01 Соревнования по мини-футболу среди сотрудников МЧС России прошли в Подмосковье Главное управление МЧС России по Московской области

Читать 360tv в

Финальный этап соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады ГУ МЧС России по Московской области состоялся 11 апреля на территории городских округов Раменское, Щелково и Видное. 21 команда структурных подразделений соревновалась за победу.

В упорной борьбе победу в матче по пенальти одержала команда 28-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС. Серебряным призером стала команда 23-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС, которая забила больше всех голов. Бронзу на соревнования завоевала команда 14-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС.

Реклама

Начальник отделения физической культуры и пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Подмосковью Роман Польский отметил, что отборочный этап этого года был организован по методу жеребьевки, а не по территориальному признаку, как это было ранее.

Основная цель соревнований заключалась в повышении физической подготовки сотрудников подмосковного ведомства и совершенствовании их спортивных навыков.

Региональные соревнования первого этапа Спартакиады МЧС России запланированы на период с 23 по 26 апреля. Они пройдут в Шатуре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».