Подмосковье 04 апреля 2024, 14:31 Соревнования по лыжным гонкам прошли в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Воскресенские спортсмены закрыли лыжный сезон соревнованиями. В округе прошел чемпионат и открытое первенство по лыжным гонкам.

Участие в забеге приняли воспитанники лыжного клуба Наседкина и физкультурно-спортивного центра «Спарта». Лучшими среди юношей стали Константин Сысоев и Даниил Басов, а среди девушек отличилась Екатерина Иванова.

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В группе 2012–2013 годов рождения первыми на финише оказались Кирилл Чернов и Василиса Васильева. В младшей возрастной группе победителями стали Александр Люлис и Алина Белянушкина. Юных спортсменов подготовил тренер Леонид Войчин.

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