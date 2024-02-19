19 февраля 2024, 15:09
Соревнования по лыжным гонкам прошли в парке «Спортивный» в Солнечногорске
Соревнования по лыжным гонкам открытого первенства городского округа Солнечногорск «Сенежская классика — 2024» прошли в парке «Спортивный». Они стали муниципальном этапом всероссийской гонки «Лыжня России».
Помимо лыжников из Солнечногорска, на соревнования приехали спортсмены из разных городов Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и Словакии. Дети преодолели классическим стилем дистанции в 10 километров, любители — 16,6 километра, а марафонцы — 50 километров.
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Самому юному лыжнику в этом году исполняется 10 лет, а самому возрастному — 71 год. Победителей забегов отметили кубками и медалями, а всех участников — сувенирной продукцией.
Также желающие посетили лектории о пользе моржевания и по истории лыжного спорта. В конце мероприятия гости посмотрели показательные выступления кайтеров.
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Спортсмены
Солнечногорск
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