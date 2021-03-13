Соревнования по лыжным гонкам прошли в Коломне

На старт, внимание, марш! И первая группа спортсменов уходит на дистанцию. Второй этап «Коломенской лыжни» сегодня прошел в Озерах. Желающих выйти на старт было так много, что едва хватило номеров. Погода участников приятно удивила.

Жители Коломны решили провести субботу активно — погода этому поспособствовала. И почти 300 человек встали на лыжи и приняли участие в гонке.

«Вот сейчас больше 180 детей, 100 взрослых, которые поэтапно будут стартовать. Я думаю, что и погода позволяет, они получат хорошее удовольствие, хорошее настроение создадут. И погода позволяет захватить последние зимние дни для таких прекрасных зимних активностей», — поделился глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

Дистанции организаторы подготовили разные — в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов. Дети бежали 500 метров, взрослые — два километра. Десятилетняя Дарья с говорящей фамилией Шустрова на дистанции быстро взяла фору. В первые же секунды гонки оторвалась от соперниц и пришла к финишу первой. По словам юной лыжницы, залог успеха — это ежедневные тренировки.

«Самое главное — хорошо тренироваться, тогда будет хороший результат», — поделилась своим секретом Даша.

Один из самых опытных участников «Коломенской лыжни» Виктор Грязнов. Ему 65. Впервые на этой трассе ветеран спорта побывал будучи еще школьником. Посмотреть соревнования лыжников привел педагог. Через год Витя выиграл гонку на дистанции три километра. Потом спортсмен из разряда любителей перешел в профессионалы. Самая длинная дистанция в карьере лыжника была 50 километров. Сейчас Виктор Борисович называет себя любителем. На лыжи встает каждые выходные — для души и здоровья. Сегодня дистанция для ветеранов — два километра.

«Настоящему спортсмену всегда тяжело добиться победы, но он борется и побеждает», — заявил Виктор Грязнов.

Гонка в Озерах стала вторым этапом «Коломенской лыжни». Первый прошел 21 февраля в парке 50-лет Октября. Зимний праздник объединил около 400 участников — тех, кто с удовольствием занимается физкультурой и подает пример другим.

Сегодня спортсмены разыграли 16 комплектов наград. Тем, кто поднялся на пьедестал, вручили кубки, медали, грамоты и подарки.