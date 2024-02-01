Подмосковье 01 февраля 2024, 22:56 Соревнования по лыжному ориентированию пройдут в подмосковном парке Малевича 18 февраля Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Первый в этом году рогейн «Супремус» пройдет в парке Малевича в Одинцове 18 февраля. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в захватывающих соревнованиях по лыжному ориентированию.

Рогейн — это вид спорта, близкий к спортивному ориентированию. Участники перемещаются по местности и «собирают» контрольные пункты, отмеченные организаторами на карте.

Реклама

Мероприятие носит имя объединения художников-авангардистов, основанное Казимиром Севериновичем Малевичем. В этом году ареной для проведения соревнований выбрали парк Малевича, расположенный в живописном месте Одинцовского городского округа.

Контрольные пункты, которые предстоит пройти участникам соревнований, установят на подготовленных снегоходом тропах. Добраться до места проведения мероприятия можно на электричке с Белорусского вокзала до платформы «Раздоры» или автобусом от станции метро «Молодежная».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».