Подмосковье 17 января 2024, 14:15 Соревнования по лыжному ориентированию пройдут в Коломне

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Традиционные соревнования по зимнему спортивному ориентированию пройдут в парке 50-летия Октября в Коломне 21 января. ​Оставить заявку на участие можно на сайте.

​Спортсменам предстоит преодолеть контрольные точки в заданном порядке. Сложность дистанции будет зависеть от возраста и уровня подготовки лыжников.

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Принять участие можно будет в трех разделах: «профи», «новички» и «семьи и гости». В первых двух разделах к участию допускаются спортсмены от десяти лет и старше, в семейном разделе — от трех лет. Итоги соревнований подведут в 12 возрастных категориях.

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