Подмосковье 21 июня 2023, 12:09 Соревнования по ловле рыбы прошли в акватории Москвы-реки в Воскресенске

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Второй этап соревнований «Золотая рыбка» прошел в Воскресенске. Участие в нем приняли 118 жителей Подмосковья, Тулы и Твери. Они ловили рыбу в акватории Москвы-реки.

Уже более 20 лет в Воскресенске при поддержке Федерации рыбного спорта Московской области проводятся соревнования «Золотая рыбка». Турнир включает в себя четыре этапа и проходит на разных акваториях.

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По словам организатора соревнований «Золотая рыбка» Андрея Давыдкина, этот турнирпомогает развитию рыболовного спорта в Московской области.

Соревнования проходят по принципу «поймал-отпусти». К зачету принимаются определенные регламентом виды рыб и определенных размеров.

В зачет попадают 10 самых крупных рыб. За каждый сантиметр длины начисляются баллы, которые в итоге суммируются, чтобы определить победителя.

Участие в соревнованиях принял популярный блогер Денис Вихров. За свою спортивную карьеру он не раз попадал в призеры — занимался рыбной ловлей в Италии, Испании, Мексике и Венесуэле. На этой неделе он будет представлять Московскую область на Всероссийских соревнованиях в Липецке.

«Я сюда приезжаю не за результатом, то есть ставлю цели на разных соревнованиях, но на данные соревнования я приехал, потому что куча друзей и знакомых. И акватория здесь сама по себе настолько интересная, что даже абсолютный новичок может показать результат», сказал блогер.

Главный приз выиграл Алексей Бухтеев, поймавший 57-сантиметровую щуку.

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