Подмосковье 08 августа 2023, 15:37 Соревнования по лонгбордингу прошли в спортивном центре «Планерная» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Турнир по скоростному спуску на лонгбордах прошел в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. Больше 20 райдеров показали свое мастерство.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Трасс было две: для начинающих и профессионалов. Пройти дистанцию нужно было с наименьшим количеством торможений. Спортсмены разгонялись до 60-65 километров в час.

Реклама

«Победители получили призы от спонсоров, доски, колеса, подшипники и другие полезные для этого вида спорта призы. Такие мероприятия проводятся при поддержке Федерации скейтбординга города Москвы», — рассказал организатор соревнований Владимир Бандурко.

Среди профи самым быстрым стал Кирилл Короленко, 2-е место получил Кирилл Кирьянов, 3-е место занял Дмитрий Тарасов. Среди новичков лучшим оказался Максим Пикуленко, 2-е и 3-е места достались Даниилу Алексеенко и Артему Артемову.

Глава городского округа Дмитрий Волошин отметил, что за последние 10 лет в Химках появилось 18 новых спорткомплексов, среди них — физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор», «Юбилейный», Центр фехтования Ильгара Мамедова, Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а еще Центры ракеточных и пляжных видов спорта.

После масштабной реконструкции открылся спортивный комплекс «Родина» в Старых Химках. Кроме того, к концу года отремонтируют тренировочный корпус в спорткомплексе «Юность». Также планируется модернизировать базу по зимним видам спорта в Фирсановке, стадионы «Лунево» и «Снежинка» к 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».