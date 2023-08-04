Подмосковье 04 августа 2023, 05:00 Соревнования по легкой атлетике на Кубок губернатора Подмосковья пройдут в Серпухове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Этап по легкой атлетике на Кубок губернатора Московской области состоится 19 августа в Серпухове. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, соревнования пройдут параллельно с полумарафоном «Золотой павлин».

Участникам Кубка предстоит преодолеть дистанции длиной пять и 10 километров. В полумарафоне «Золотой павлин» также подготовили забеги для детей на 300 и 600 метров. Регистрация доступна на сайте мероприятия.

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Всего в Подмосковье проводят турниры на Кубок губернатора по 23 видам спорта, четыре из них — для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования продлятся до сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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