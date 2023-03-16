Подмосковье 16 марта 2023, 15:10 Соревнования по лазертагу впервые прошли в Ногинске

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Соревнования по лазертагу впервые прошли в Ногинске, в спортивном комплексе «Знамя». Это был отборочный этап среди юнармейских отрядов восточной части Московской области. Глава Богородского округа Игорь Сухин рассказал, что это направление будут развивать на базе Дома «Юнармии».

Организовала соревнования Федерация спортивного лазертага при поддержке Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа. Участие в состязаниях приняли 15 команд в категории 10–13 лет и 17 команд в категории 14–16 лет.

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«Лазертаг сегодня очень популярная игра. Преимущество ее в том, что она совершенно не травмоопасна. Уверен, что всем детям будет интересно участвовать в соревнованиях по лазертагу. Поэтому планируем развивать это направление в Богородском округе, в том числе на базе нашего Дома „Юнармии“», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Лазертаг похож на детскую игру «Захват флага».

«Две команды по пять человек. Посередине площадки есть базы, которые надо захватить и одновременно поразить соперника. То есть три базы, которые набирают три очка. По окончании игры судьи проверяют, какого цвета база и определяют счет», — рассказал директор Центра допризывной подготовки молодежи, начальник штаба «Юнармии» Богородского городского округа Сергей Чобот.

Команда Богородского округа заняла четвертое место. Трое финалистов отборочных соревнований поборются за главный приз уже в финале. Он пройдет в Москве на стадионе ЦСКА 22 апреля.

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