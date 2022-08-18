Соревнования по конному спорту пройдут в Дмитровском округе 19–29 августа

Соревнования по конному спорту пройдут в конноспортивном комплексе в Подмосковье. Они состоятся в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Участники сразятся в трех дисциплинах.

Турнир пройдет в комплексе Maxima Park в Дмитровском округе. Спортсмены поборются за победу в выездке, троеборье и конкуре. Участие примут 19 пар из восьми регионов России. Подмосковье представят Александр Марков, Мария Шувалова, Софья Анищева, Евгений Шарангович и Варвара Васильева.

Начнут соревнования троеборцы — 19 августа они выступят в манежной езде, на следующий день пройдет кросс, а 21 августа — конкурный маршрут. Второй этап турнира пройдет 27 и 28 августа, на нем определят лучших всадников по конкуру.

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