Соревнования по конкуру пройдут 23 февраля в Подольске

Соревнования по конкуру «Не отступать и не сдаваться» в честь Дня защитника Отечества состоятся в Подольске. Организатор — Конноспортивный клуб „Фаворит“.

Объявление о соревнованиях клуб опубликовал в своей группе во «ВКонтакте». Соревнования пройдут на открытом грунте. Для участников будет шесть маршрутов. Участвовать могут всадники старше 15 лет из любого региона.

Соревнования начнутся 23 февраля, в 10:00, и пройдут в деревне Бородино.

Также в рамках проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье» прошел матч между «Легендами хоккея» и командой города Королева. После встречи спортсмены отправились болеть за российскую сборную на Олимпиаде. «360» провел трансляцию матча.