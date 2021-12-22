Соревнования по конкурсу «Новогодний бал КСК «Фаворит» проведут в Подольске

Ежегодные соревнования по конкуру «Новогодний бал КСК «Фаворит» проведут в Подольске. Спортсмены будут бороться за награды в среду, 22 декабря.

О проведении соревнований сообщили в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г. о. Подольск М.О» во «ВКонтакте». Состязания начнутся в 14:00 в конноспортивном клубе «Фаворит».

Во время выступлений спортсмены будут состязаться на трех маршрутах. В частности они покажут чистоту и резвость, кавалетти, а также продемонстрируют элементы управления на стиль посадки всадника.

Участвовать в соревнованиях будут всадники 2011-2007 годов рождения на лошадях и пони старше шести лет. Наездники 2006 года рождения будут выступать на парнокопытных от четырех лет. Еще одними участниками станут спортсмены-любители 2006 года рождения. Они также будут соревноваться на лошадях и пони старше четырех лет. Спортсмены-любители должны иметь не выше второго спортивного разряда.

Всех победителей ежегодных соревнований наградят кубками, медалями и грамотами. В каждом виде программы будет по три призовых места.