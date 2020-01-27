Бороться изо всех сил. Всероссийские соревнования по кикбоксингу прошли в Одинцове

В селе Ершово Одинцовского округа прошли всероссийские соревнования по кикбоксингу. Собрались на нем около 800 человек. Об итогах состязания расскажет «360».

Источник фото: телеканал «360»

В кикбоксинге — свои правила и техника. Чем-то он даже напоминает танец. Для кого-то этот спорт не просто хобби или работа, а образ жизни. Теперь кикбоксерам со всей страны предстоит узнать, кто же из них самый лучший?

«Мы уже третий год подряд проводим это мероприятие. Второй год мы проводим в Ершове, это уже стало традиционным. Турнир имеет статус всероссийского. И в этом году у нас рекордное количество спортсменов — около 800 участников», — рассказал Михаил Герасимов, главный тренер сборной страны по кикбоксингу.

Источник фото: телеканал «360»

Такой далеко не женский вид спорта, как может показаться, привлекает внимание не только парней, но и девушек. Например, Анастасию Пустыгину. Ей сейчас 14 лет. И ее график состоит из сплошных тренировок и соревнований.

«Бояться соперника не надо. Нужно выходить и делать все, что ты только можешь», — поделилась спортсменка. Однако Настя призналась: ничто женское ей не чуждо. В жизни она — самая обычная девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Поддержать спортсменку приехал ее папа. Выбор дочери не осуждает. Наоборот, даже двух младших сестер отправил по ее стопам.

«Очень интересный вид спорта. Он сочетает в себе элементы единоборств и танцы, акробатику. То есть универсальный такой вид спорта», — отметил Анатолий.

Источник фото: телеканал «360»

В экипировку спортсмена включены налокотники, наколенники, прочный шлем и защита на ступни. Перчатки в кикбоксинге должны быть сделаны из ровного материала. Неотъемлемая часть защиты — капа на зубы. Обязательно на площадке должен быть пункт скорой помощи, где ребятам помогают с травмами.

Несмотря на восемь часов ожидания и две минуты славы, соревнования того стоили. Призеров мероприятия наградили эксклюзивными медалями. А чемпионы получили боевые пояса.