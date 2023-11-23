Подмосковье 23 ноября 2023, 11:48 Соревнования по художественной и эстетической гимнастике прошли в Жуковском Телеканал «360»

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Соревнования по художественной и эстетической гимнастике на призы главы городского округа прошли в Жуковском. Такие состязания провели впервые, участие в них приняли спортсменки из разных городов Подмосковья.

В течение двух дней команды выступали по разным программам. По результатам оценок определили и наградили победителей.

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«У нас очень сильная школа эстетической и художественной гимнастики. Сегодня здесь проходят соревнования на призы главы городского округа. Девчонки от мала до велика показали свои достижения. Мы с вами посмотрели на эту красоту, грацию и понимаем, какой за этим стоит труд тренерского коллектива, самих девчонок, поддержка родителей», — отметил глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

Для команд «Виктория», «Виктория-Стрела» и «Виктория-Взлет» эти соревнования стали генеральной репетицией перед чемпионатом и первенством мира по эстетической гимнастике. Соревнования пройдут в Казахстане в ноябре.

«Команда „Виктория“ — бессменный победитель первенств мира, Европы, кубков мира. „Виктория-Стрела“ — постоянно серебряный или бронзовый призер первенств мира, кубков мира, первенств Европы. И все команды из Жуковского. Это очень приятно, это огромный успех для нашего города», — сказала заслуженный тренер России, старший тренер спортшколы «Метеор» в Жуковском Зитта Букова.

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