Подмосковье 02 августа 2023, 15:52 Соревнования по хоккею за Кубок Овечкина начнутся в Подмосковье 7 августа Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок Александра Овечкина» пройдет в Красногорске с 7 по 12 августа. Регистрация для зрителей на финальные матчи откроется 4 августа, сообщили в Минспорте региона.

За главный трофей соревнований сразятся 12 команд из восьми регионов России. Вход для зрителей на матчи с 7 по 11 августа свободный, а на финал 12 августа попасть на трибуны ледовой арены имени Владимира Петрова можно будет только по пригласительным билетам. Заявку на получение такого пропуска нужно оформить на официальном сайте турнира. Регистрация доступна с 4 августа.

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В рамках финального дня состоится матч между командой «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров. На лед выйдут Вячеслав Фетисов, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, сам капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и другие именитые хоккеисты.

Место проведения: Красногорск, улица Лесная, дом 1а, «Ледовая арена имени В. В. Петрова».

Заявки на регистрацию СМИ нужно направить на почту пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru. Дополнительная информация по телефону

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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