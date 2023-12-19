Подмосковье 19 декабря 2023, 10:03 Соревнования по хоккею «Русская классика» начались в Котельниках Телеканал «360»

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Восемь команд приняли участие в первенстве по хоккею «Русская классика» в Котельниках. Прошлой зимой играло всего пять команд. В будущем участие в соревнованиях планируют принять команды из других регионов страны.

На ледовой площадке микрорайона Силикат встретились команды «Силикат Тортилас» из Котельников и «Каток-2020» из Дзержинского. Несмотря на снегопад, матч был захватывающий и динамичный.

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К спортивным баталиям примкнул и глава округа Сергей Жигалкин в роли нападающего команды «Силикат Тортилос». Он традиционно играет под № 4. В его команде сразу четыре игрока младше 18 лет.

«Спасибо ребятам, которые сегодня принимали участие в хоккее: и команде „Каток“ из Дзержинского, и нашим ребятам из „Силиката“. Не смотря на снег и мороз, много эмоций. Потрясающий сегодня хоккей», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Результат матча — 8:3 в пользу гостей. По итогу первенства определят победителя и призеров, а также наградят хоккеистов в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший ассистент», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок».

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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