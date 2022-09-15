Соревнования по гражданской обороне прошли в Химках | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 13:05 Поделиться Telegram

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Viber Соревнования по гражданской обороне прошли в Химках

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Под звуки сирены команда спасателей в защитных костюмах выпрыгивает из машины. У отряда 30 секунд на сборку станции с насосом. По легенде, здесь разлилась серная кислота, а в 50 метрах — утечка нефти. Черную жижу посыпают сорбентом и собирают вакуумной установкой. Все это — показательная часть соревнований к 90-летию гражданской обороны в Московской области.

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В активностях участвовали больше 300 человек. Они на скорость надевали защитные костюмы с противогазами, замеряли уровень радиации, обеззараживали территорию от ядовитых веществ — это тренировка на случай ядерного или химического удара. А еще прокладывали связь в полях, создавали укрытия для жителей, оказывали экстренную медпомощь и даже готовили кашу на полевой кухне.

«Мероприятие нужное, проводится ежегодно для поддержания боевой слаженности», — говорит заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения Сергей Старовойтов.

Пожарные дружины соревновались на время. Развернуть шланг, пробежать 50 метров, сбить струей воды резиновый мяч, который имитирует очаг возгорания. Участвовали пять команд добровольцев.

В передвижном пункте управления МЧС в режиме конференц-связи отрабатывали ЧС. В такие минуты решения нужно принимать молниеносно. Для этого в автобусе есть необходимая аппаратура, с помощью которой можно провести совещание даже в поле, где нет электричества.

«ЕДДС городского округа Химки, как вы видите, слышите, разбираете?» — спрашивает сотрудник из такого мобильного офиса.

«ЕДДС Химки, оперативный дежурный Краснаковская. Вижу, слышу, разбираю хорошо!» — отвечают на другом конце.

На месте соревнований организовали выставку автомобилей и оборудования для ликвидации аварий и спасения пострадавших. Среди самых интересных образцов — домкрат, который поднимает вагон или локомотив, если состав сошел с рельсов. Выдерживает до 200 тонн. Практически вся спецтехника и снаряжение российского производства.

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