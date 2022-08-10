Соревнования по гольфу открыли всероссийскую спартакиаду сильнейших в Подмосковье

В Подмосковье стартовали соревнования всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Первыми на спортивную арену вышли гольфисты.

«Первые соревнования спартакиады — по гольфу — проходят на территории Подмосковья. Более 70 сильнейших гольфистов страны собрались в эти дни в гольф-клубе „Forest Hills“ Дмитровского округа. Состязания продлятся до 12 августа. Подмосковье представляют девять спортсменов, в том числе действующий чемпион России Давид Нагиев. Желаю удачи!» — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В состав подмосковной команды входят представители гольф-клуба «Golf club Links» Дмитровского городского округа, а также воспитанники «СШОР по летним видам спорта» и «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта».

Соревнования продлятся три дня. Финалистов и победителей объявят 12 августа. Всего за медали борется 71 сильнейший спортсмен страны.

«Соревнования очень высокого уровня, собрались спортсмены со всех регионов России, очень сильный состав. Все, кто в нашей стране играет на серьезном уровне, в эти дни здесь. Это возможность доказать, что ты лучший спортсмен в России. Здесь в Подмосковье отличные поля, высокого качества, интересные локации», — рассказал чемпион России по гольфу Давид Нагиев.

Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года будет проходить с 10 августа по 2 октября. Соревнования состоятся на спортивных объектах 12 регионов страны по 39 видам спорта.

Торжественная церемония открытия состоится 20 августа в СК «Мегаспорт» в Москве. Московская область примет наибольшее количество стартов.

Всероссийская спартакиада проводится по программе Игр XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже по следующим видам спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, велосипедный спорт, водное поло, волейбол, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби-7, самбо, серфинг, синхронное плавание, скалолазание, скейтбординг, современное пятиборье, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, танцевальный спорт, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, хоккей на траве, художественная гимнастика.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов— это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.