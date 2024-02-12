Подмосковье 12 февраля 2024, 15:47 Соревнования по футболу прошли в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Турнир городского округа Мытищи по футболу прошел в спортивном комплексе «Строитель». На поле вышли четыре команды юношей 2009 года рождения.

Среди участников соревнований были команды из Мытищ, Павловского Посада, Сергиева Посада и Балашихи. По результатам всех игр победители и призеры получат кубки, грамоты и медали, а лучшим игрокам вручат индивидуальные награды.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

По словам тренера спортивной школы «ЦДЮС» в Мытищах Сергея Якушина, такие состязания позволяют юным футболистам повысить уровень своего мастерства. Он также поблагодарил администрацию округа за поддержку в проведении турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реконструкции стадиона «Труд» в Балашихе. В обновленных залах будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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