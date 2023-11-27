Подмосковье 27 ноября 2023, 15:43 Соревнования по фридайвингу прошли в Истре Телеканал «360»

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Инклюзивные соревнования по парафридайвингу прошли в спортивном комплексе «Глебовский» в Истре. Спортсмены, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, состязались в погружении в воду.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из разных регионов России, в том числе из Московской, Ярославской и Калужской областей. Было представлено несколько дисциплин: статика с задержкой дыхания и нахождением на одном месте, заплыв под водой на большую дистанцию, а также погружение в бассейне по тросу на руках.

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«Такие мероприятия безусловно важны. Они дают мотивацию, как атлетам с инвалидностью, так и обычным спортсменам. Встречаясь и общаясь, обмениваясь опытом, люди растут, развиваются, помогают друг другу, дают мотивацию», — поделился участник соревнований Александр Кусакин.

Победители соревнований примут участие в чемпионате России по фридайвингу, который состоится в 2024 году.

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