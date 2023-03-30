Подмосковье 30 марта 2023, 08:40 Соревнования по фехтованию прошли в Солнечногорске

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Открытый кубок «Юность» по фехтованию на рапирах прошел в Солнечногорске. Такие соревнования проводятся в округе в 10-й раз.

Центр по развитию спорта и физической культуры «Юность» совместно с фехтовальным клубом «Флорет» организовали соревнования на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Поварово».

Участвовали в турнире девочки и мальчики 2008–2011 года рождения и младше. Всего на кубке выступили 234 спортсмена из Москвы, Подмосковья, Смоленска, Ярославля, Нижнего Новгорода, Татарстана и Санкт-Петербурга. Среди них было и 17 юных жителей Солнечногорска.

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