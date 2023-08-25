Подмосковье 25 августа 2023, 09:49 Соревнования по экстремальным видам спорта собрали 100 участников в Серпухове Телеканал «360»

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Сто спортсменов из Подмосковья приняли участие в «Серпуховской гонке». В каждой команде было по пять человек. Соревнования по экстремальным видам спорта включали преодоление водных преград, альпинистской переправы, перенос грузов и другие испытания.

«Серпуховская гонка» — это пять километров трейла по лыжным трассам спортивного комплекса «Красные Крылья». Всего было 14 препятствий, которые требовали слаженных действий от каждой команды. Участники поддерживали друг друга на каждом отрезке пути и преодолевали сложности ради победы.

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Главную награду выиграла сборная «Ивановский посад», в которую вошли профессиональные спортсмены из Серпухова и Протвино. Остальные победители получили призы и подарочные наборами от администрации городского округа Серпухов, а также сертификаты от партнеров мероприятия.

В будущем организаторы планируют провести подобные соревнования для детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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