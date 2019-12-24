Соревнования по чирлиндингу прошли в Дубне

Чирлидинг в России — молодой вид спорта, но ежегодно он привлекает все больше людей. В открытом первенстве в Дубне приняли участие 270 человек.

Шестиклассник Ярослав Митькин умеет делать сложнейшие трюки. Признается, что поначалу не хотел идти в чир-спорт. А сегодня мечтает добиться успехов на этом поприще. По его мнению, танцами должны заниматься больше мальчиков.

«Ну, смотрите, просто танцы, вообще — это мужское дело, как я считаю, просто мало мальчиков, потому что сейчас и чир, чир тоже мужское дело, но мало мужчин, ну, а мне не сложно, есть пару сложных движений, ну, трюки не очень сложно делать, со временем все приходит», — сказал Ярослав Митькин, участник «Dubna OPEN CUP».

В этом году появилась новая категория «мини-бейби». Возраст участников от 3 до 4 лет. У самых юных чирлидеров, пожалуй, была самая громкая поддержка с трибун. Родители принесли баннеры и всячески подбадривали маленьких участников.

Коллектив из Дубны выступил в полном составе, включая даже чир-мам. Они стали участницами специальной шоу-программы. У Натальи Абдулаевой трое детей, старшая занимается чир-спортом. Ее команде чир-мам уже два года. За это время они уже успели достичь результатов. На национальном первенстве в Казани команда заняла 1 место.

«Ну, что вы, конечно, это эмоции потрясающие, плюс в физической форме помогает оставаться, ну, семья, работа — все это будни, а это прям праздник для нас, мы с удовольствием ходим на тренировки, спасибо тренеру — Ольге Николаевне Дель, и спасибо за то, что хватает времени нам заниматься с мамочками», — сказала Наталья Абдулаева, чир-мама.

Чирлидинг в нашей стране — молодой вид спорта, но ежегодно он привлекает все больше людей. Хотя, по словам тренеров, для чир-спорта требуется серьезная физическая подготовка, растяжка и хороший вестибулярный аппарат.

В турнире участвовали 270 спортсменов, 32 команды соревновались в 17-ти категориях. Жители Дубны заняли почти все призовые места, отличились также коллективы из Вербилок и Дмитрова.