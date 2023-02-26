Подмосковье 26 февраля 2023, 16:46 Соревнования по боксу в поддержку участников СВО провели в Орехово-Зуеве

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Соревнования по боксу прошли в Орехово-Зуеве. Их посвятили участникам спецоперации на Украине.

Победу на состязании одержал Максим Попков

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«Бой был достаточно трудным, потому что, если противник меньше тебя, то его основная цель будет вблизи, потому что на расстоянии я спокойно могу его атаковать, а в ответ ударов не будет», — рассказал победитель.

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Максим Попков посвятил победу своему отцу, который три месяца назад стал участником СВО. Сейчас мужчину считают без вести пропавшим.

«Я был с ним близок, мы могли поиграть с ним в настольную игру, пообщаться. Ну и сейчас я переношу это спокойно», — рассказал Попков.

Этот мальчик теперь единственный мужчина в семье. В свои 13 лет ему пришлось быстро повзрослеть. Всеми силами он поддерживает сестер и помогает маме.

«Отцы у этих ребят, которые выступают, они выполнят задачу по защите нашей родины. Дети своим примером передают некое послание своим отцам. Все мы вместе одна большая страна», — пояснил Герой России Александр Головашкин.

Соревнования на призы Героя России стали традиционными. В этом году турнир посвятили бойцам спецоперации.

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