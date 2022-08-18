Соревнования по боксу на кубок МЧС начались в Химках

В академии Лебзяка в Химках впервые проходят соревнования по боксу на кубок МЧС. Турнир посвятили памяти тех, кто погиб, спасая людей.

«Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем сформировать сборную команды МЧС по боксу и достойно выступать на соревнованиях на уровне „Динамо“. Надеюсь, у нас будут и спортсмены, которые смогут достойно выступить и на уровне России», — говорит заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов.

Среди участников много чемпионов по боксу. У спортсменов высокий уровень подготовки, каждый уверен в победе. Больше самих спортсменов переживали их тренеры.

За кубком МСЧ приехали 55 боксеров из 30 регионов страны: здесь и Дальневосточный округ, и Сибирский, и Северо-Кавказский. Два дня будут идти предварительные бои, затем начнутся полуфиналы. Главный бой пройдет 20 августа на свежем воздухе — в московском парке Горького. Поболеть за красный или синий угол может любой желающий. Вход свободный.

Губернатор Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание развитию детско-юношеского спорта в Подмосковье. Он заявил, что ведущие школы должны чувствовать поддержку правительства.