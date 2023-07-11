Подмосковье 11 июля 2023, 06:30 Соревнования по баскетболу «Кубок Давида Берлина» пройдут в Ногинске в августе Unsplash

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Соревнования по уличному баскетболу «Кубок Давида Берлина» пройдут 26 августа в Ногинске Богородского округа, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Организаторы соревнований, посвященных именитому советскому баскетбольному тренеру, ожидают на площадках порядка двух тысяч любителей этой дисциплины из Подмосковья и других регионов страны.

Участники турнира поборются за победу в различных возрастных категорий с 1988 по 2011 годы рождения. Соревнования пройдут среди мужчин, женщин, юношей и девушек. По правилам турнира, в составе каждой команды должны быть четыре игрока и один тренер, на площадке одновременно могут находиться трое представителей коллектива.

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Турнир за кубок Давида Берлина традиционно проходит в Подмосковье с 2014 года. В прошлом году участие в соревнованиях приняли более тысячи спортсменов. Призер Олимпийских игр и чемпионата Европы по баскетболу Алексей Швед наградил победителей и раздал автографы всем желающим.

Регистрация команд на участие в Кубке доступна на сайте турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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