Подмосковье 19 февраля 2024, 16:43 Соревнования по бадминтону прошли в Раменском Источник фото: Ирина Моисеева

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Всероссийский турнир по бадминтону прошел в Раменском. Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества.

В трехдневных состязаниях принимали участие профессиональные спортсмены и учащиеся школ Олимпийского резерва. Игры провели в мужском и женском одиночном, парном и смешанном разрядах.

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По словам главного судьи турнира по бадминтону Дмитрия Тютюнникова, прошедшие состязания — это официальные всероссийские соревнования высшего ранга.

«В них участвует более 150 человек из 13 регионов России и трех городов Республики Беларусь», — рассказал Тютюнников.

По итогам турнира участники заняли восемь первых, восемь вторых и 16 третьих призовых мест.

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