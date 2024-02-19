19 февраля 2024, 16:43
Соревнования по бадминтону прошли в Раменском
Всероссийский турнир по бадминтону прошел в Раменском. Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества.
В трехдневных состязаниях принимали участие профессиональные спортсмены и учащиеся школ Олимпийского резерва. Игры провели в мужском и женском одиночном, парном и смешанном разрядах.
Реклама
По словам главного судьи турнира по бадминтону Дмитрия Тютюнникова, прошедшие состязания — это официальные всероссийские соревнования высшего ранга.
«В них участвует более 150 человек из 13 регионов России и трех городов Республики Беларусь», — рассказал Тютюнников.
По итогам турнира участники заняли восемь первых, восемь вторых и 16 третьих призовых мест.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Раменское
Реклама
Реклама