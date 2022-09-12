Соревнования по автозвуку провели в Дубне | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 20:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Соревнования по автозвуку провели в Дубне

Читать 360tv в

В Дубну на кубок Московской области по автозвуку приехали участники из Центрального федерального округа. В соревновании приняли участие 90 автолюбителей.

Самые громкие машины Подмосковья собрались в Дубне, чтобы определить, чей звук качественнее и мощнее.

Реклама

«Это называется формат пляжный СПЛ. Изначально зародился в Туле. Сейчас у нас кубок Московской области», — рассказал один из организаторов соревнований Александр Силин.

Реклама

В ходе состязания был установлен рекорд России. Дмитрий Якушев из Волоколамска в битве фронтов показал результат в 143 децибела. Он и стал королем пляжа.

Организовать турнир помогли отечественные производители звуковых систем, а также администрация Дубны. Глава городского округа приехал поприветствовать автовладельцев.

«Я вас всех благодарю, что приехали в Дубну. Дубна всегда открыта. Вы люди увлеченные, тачки у вас прокаченные и я теперь понимаю, почему у вас такое увлечение», — обратился к участникам состязания глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Участники высоко оценили организацию соревнования. А зрители не остались равнодушными к звучащим машинам. Известные автоблогеры приехали поучаствовать в мероприятии, у их машин выстраивались очереди. Автовладельцы гостеприимно распахивали двери зрителям и с удовольствием приглашали их изнутри оценить качество звучания.

0 0 0 0 0 0