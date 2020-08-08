Соревнования по автозвуку прошли в Волоколамске

Соревнования по автозвуку объединили в Волоколамском городском округе больше 100 любителей машин. Там же определяли самый запоминающийся тюнинг.

На площадке представлен широкий спектр автомобилей: от дорогих люксовых иномарок до отечественной классики выпуска 1970-х годов.

Номинации «Звук» привлекла больше всего внимания. Поэтому жюри даже разделило машины по классам, в зависимости от мощности установленных аудиосистем.

Звук шел такой, что гостям приходилось расчесывать запутавшиеся волосы перед очередной автомобильной композицией.

«Я не первый раз и каждый раз машины все лучше и лучше! И это круто и интересно очень, у меня увлекается этим брат… Но у него, конечно, все не так развито, как в той машине, в которой я сидела и после которой у меня прекрасная прическа», — поделилась эмоциями Алена Глазова.

На соревнованиях оценили и тюнинг собравшихся машин.

Аналог небольшого автомобиля Александра Лотова на вторичном рынке сейчас можно купить за 300 тысяч рублей. Однако участник сделал тюнинг и установил звуковое оборудование на более чем два миллиона рублей.

«Весь 2019 год мы катались по соревнованиям и заработали на ней два чемпиона России по тюнингу и два вице-чемпиона», — рассказал Лотов.

Его желтый автомобиль и на нынешних соревнованиях — фаворит в номинации «Тюнинг».

Большое количество участников удалось собрать благодаря пандемии коронавируса, хотя еще недавно проведение мероприятия было под вопросом.

«На фоне пандемии — ура — наконец-то мы начали наш сезон-2020, очень долго ждали и поэтому собралось большое количество народу. Обычно поменьше. Но из-за того, что долго ждали, получилось свыше 100 участников», — заявила соорганизатор соревнований Анастасия Ищенко.

Организаторы долгое время не могли согласовать площадку для проведения соревнований. Этот вопрос решился чуть ли не в последний момент.

«Сложности всегда есть с определением места, вот обратились к нам, мы откликнулись на это дело и нашли площадку. Площадка, я считаю, очень хорошая и соответствует статусу мероприятия», — рассказал первый заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Иван Абрамов.

До этого соревнования подобного уровня в Волоколамске проходили один раз. Но местные власти уже поддержали идею.