Соревнования по автозвуку прошли в Истре

Громкие басы из багажника, десятки динамиков в дверях и музыка на всю округу — это не дискотека, а соревнования по автозвуку. Тут не только можно, но и нужно на максимум выкручивать громкость аудиосистем.

Участники устанавливают в свои машины множество динамиков. Только на одной двери их может быть десять штук. Любители оглушительного и чистого звучания выясняют, у кого в машине самая мощная акустика. Главная цель — выдать больше децибел, чем соперники. Замеры проводятся при помощи специальных чувствительных приборов.

Источник фото: телеканал «360»

Важно показать свое умение — что ты создал, как настроил. Это такие тонкости. Не просто положить и включить, надо правильно настроить, рассчитать Максим Калашников участник соревнований по автозвуку

Марка автомобиля здесь не имеет значения. Вот с виду обычная 14-я заряжена по полной. «Начинка» из сложной акустической системы претендует на первое место в своем классе.

Источник фото: телеканал «360»

«Шесть сабвуферов, два усилителя, моноблок. Также стенка стоит, нет короба. Это очень много денег. Любая аппаратура стоит, и с каждым выездом что-то горит», — делится участник соревнований по автозвуку Максим Калашников.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь не только соревновались, но и ставили рекорды. Задача — одновременно воспроизвести гимн страны, используя акустику наибольшего количества автомобилей, в одной локации. Представитель Книги рекордов России фиксирует результат. Со второй попытки все получилось. С результатом 87 автомобилей рекорд был объявлен официально зафиксированным.

Источник фото: телеканал «360»

В соревнованиях приняли участие порядка сотни автозвуковиков со всей России. Но многие признались, что приехали в Истру даже не ради наград. А чтобы встретиться с теми, кто тоже разделяет такой громкий образ жизни.