Подмосковье 26 декабря 2023, 16:12 Соревнования по автомобильному спорту прошли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Соревнования по автомобильному спорту провели в Доме юных техников «Интеграл» в Химках. Участники состязались в дрифте.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Турнир разделили на три категории: два детских и один взрослый зачет. Протяженность трассы — три километра.

Реклама

«Несмотря на ограничение в количестве принимаемых заявок соревнования продлились до вечера. И результат был неочевиден вплоть до замыкающих заездов. <…> Победили те, у кого за плечами многие годы занятий и ни одна сотня часов наезда на зимней площадке „Интеграла“», — рассказали в Федерации автоспорта городского округа Химки.

Победителей среди детей занял Тимофей Шепелев, второе место у Михаила Усовича, бронзовую медаль выиграл Максим Звонарев. Чемпионом среди взрослых стал Александр Смирнов, второе место занял Павел Демин, а третье — Николай Гладышев.

«Поздравляю юных победителей с достойными результатами. Такие соревнования позволяют ребятам проявить себя, проявить упорство и дисциплинированность. Важно то, что на территории городского округа есть такие учреждения, где ребята могут не только с пользой провести свой досуг, но и выбрать увлечение, которое позволит сделать выбор в пользу будущей профессии», — сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».