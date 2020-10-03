Соревнования по автогонкам стартовали в Волоколамске. Заезд продлится около 11 часов

Соревнования по автогонкам проходят на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе. Рев мотора раздается страшный, по трассе мчат исторические автомобили — таковы правила.

Раз по регламенту это гонка ретро-автомобилей, то большая часть запчастей должна быть исторической. Других ограничений нет: выбор марки и мощности по вкусу.

Все машины собраны вручную. Некоторые даже установили вертолетные варианты колес — такие еще поискать нужно. Автолюбители не скупятся на затраты, в машины вкладывают больше миллиона. На содержание одного авто в месяц уходит больше 200 тысяч рублей. Главный расходник — резина, за одну гонку ее поменяют минимум 10 раз.

В соревновании участвуют 19 команд. В каждой укомплектованы по четыре водителя, два инженера и три механика. За несколько минут до старта каждая команда проводит предгоночную подготовку. Под этим подразумевается, что из салона убирают все лишнее, вплоть до крошечных болтов. Это необходимо, чтобы максимально облегчить автомобиль.

Пилотам предстоит преодолеть тысячу километров. Один круг — четыре километра. Соответственно, за день спортсмены должны пройти 250 кругов по этой трассе. Победителем признают того, кто проедет всю дистанцию.

Дистанция длинная, поэтому организаторы пошли на уступки. При поломке двигателя его можно будет заменить — но только один раз.

Вся гонка продлится около 11 часов. За это время у каждого экипажа по несколько раз сменятся водители.

«Это первое в России соревнование на классических автомобилях, которое будет проведено в таком формате», — рассказал административный директор Павел Крючков.

По исходам первых 20 кругов основными претендентами на чемпионство становятся команды «Угмк» и «Крамар рейсинг».

Соревнование завершит гоночный сезон 2020 года.