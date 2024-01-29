Подмосковье 29 января 2024, 16:57 Соревнования по авиамодельному спорту за кубок Подмосковья прошли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Открытый кубок Московской области по авиамодельному спорту «Зимняя гонка» прошел на кордодроме Дома юных техников «Интеграл». Среди взрослых спортсменов химчанин Андрей Макаркин занял третье место.

Житель округа выступил в паре с Сергеем Дудиным из Клина. Лучшее время экипаж показал в третьем туре — 50 кругов с учетом обязательной дозаправки за три минуты 50 секунд. Призеров наградили медалями и грамотами.

Реклама

Всего в турнире приняли участие пять мужских экипажей, а также четыре школьных.

Цель соревнований — популяризация здорового образа жизни, привитие интереса к авиамодельному спорту и техническому творчеству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».