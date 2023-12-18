Подмосковье 18 декабря 2023, 02:00 Соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью прошли в Орехово-Зуеве Ольга Сычёва

Читать 360tv в

Первенство Орехово-Зуевского округа по армейскому тактико-стрелковому многоборью состоялось в спортивном паркае «Атлант». Соревнования проводились в округе впервые.

«С ребятами мы занимаемся строевой и военной подготовкой, в связи с СВО скорректированы планы работы: учим оказывать доврачебную помощь. И отправляем наших воспитанников на различные соревнования», — рассказал руководитель военно-патриотического центра «Русич» Владимир Патрикеев.

Реклама

В турнире поучаствовали пять команд по четыре человека. Они состоят в военно-патриотических клубах. Мероприятие организовала ассоциация «Армия и бизнес».

«Эти соревнования мы проводим впервые под эгидой Федерации армейско-тактической службы России. Разработали план их проведения, часть оборудования получили благодаря гранту президента», часть — приобрели на свои средства», — сообщил полковник, ветеран военной службы Сергей Михайлов.

Победители в командном и личном зачетах получили дипломы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».