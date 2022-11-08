Соревнования по аджилити прошли в Дмитрове | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 16:59 Соревнования по аджилити прошли в Дмитрове

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В Дмитрове состоялось важное для всех собачников событие — там прошел Международный турнир по аджилити. На него приехали сборные России, Белоруссии, а также участники из ДНР.

«Предварительный ветеринарный контроль -обязательное условие для допуска собак-участников к прохождению трассы на крупных соревнованиях. Специалисты Госветслужбы Московской области осмотрели 60 животных, все собаки здоровы», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Среди пород, которые чаще всего встречались во время соревнований, оказались бордер-колли, шпицы, шелти, бигли и другие собаки.

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Аджилити — очень распространенные соревнования. Это целый комплекс состязаний для собак, в которых животные на скорость должны пройти через полосу препятствий. Соревнуются не только сами питомцы, но и их хозяева, которые при этом отдают команды. 19 призовых мест удалось занять именно кинологам из российской сборной.