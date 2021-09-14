Соревнования ко Дню танкиста провели в Котельниках. Они объединили поколения

В Котельниках состоялись соревнования по танковому биатлону. Помимо молодежи, на старт вышли ветераны. В конце участники возложили цветы к памятнику в честь танка Т-34, установленному рядом со школой №1.

Участникам — ветеранам, депутатам и школьникам — пришлось преодолеть шесть этапов. Исполнить песню, разгадать шифр из прошлого, пройти лабиринт, поучаствовать в викторине в Музее боевой славы и попробовать свои силы в стрельбе.

«Тир у нас с соблюдением всех норм безопасности. Цели были выставлены на расстоянии восьми метров. С этого расстояния должны поразить цель. Первые стрелки выбивают 9 и 10. Это у нас ветераны», — рассказал заместитель директора школы № 1 по безопасности Магомед Шахбанов.

Участники проверили свои смекалку и находчивость, а главное — свое умение работать в команде.

«Впечатления очень захватывающие. Интересные задания. Они сплотили весь наш коллектив. Надеюсь, что такие мероприятия будут проводить в нашем городе чаще», — поделился участник соревнований Гарник Асатрян.

По мнению жюри, каждая команда справилась с заданиями на отлично. В результате присудили четыре золота. Одними из победителей стали учащиеся школы № 1.

Школа носит имя героя Советского Союза Леонида Чурилова, генерал-майора танковых войск. Здесь не только чтят память героя, но и изучают его боевой путь. Это отметила директор школы Татьяна Баранова.

Это мероприятие зародилось в прошлом году. Оно стало очень интересным, познавательным. И мы решили его сделать традиционным. Оно объединяет поколения Татьяна Баранова.

Танковый биатлон «Нам дороги эти позабыть нельзя» провели в школе № 1 второй раз. Соревнования посвятили Дню танкиста. Его ежегодно празднуют во второе воскресенье сентября.