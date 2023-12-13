Подмосковье 13 декабря 2023, 16:00 Соревнования «Кибердром. Старт» собрали свыше 150 участников в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Проект «Кибердром. Старт» запустили в Химках. Отборочные этапы конкурса прошли дети от семи до 13 лет из 22 школ округа.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Участники преодолели четыре этапа: «Киберквиз», «Дрон-рейсинг», «Дрон-маневр» и «Дрон-сим». Состязание провели в филиале Ракетно-космического техникума Московского авиационного института. Ребята продемонстрировали свои навыки управления беспилотниками и роботами.

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«Поболеть за юных спортсменов и обменяться опытом в рамках мероприятия на соревнования приехали представители из восьми регионов нашей страны. В 2024 году пилотный трек по подготовке будущих инженеров беспилотных систем также планируется запустить в Орловской, Тамбовской и Ярославской областях, а также в Хабаровском крае», — рассказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Помимо соревновательной части, была и образовательная. Разработчики беспилотных авиационных систем и робототехники провели мастер-классы. Дети познакомились с передовыми технологиями в сфере робототехники.

Напомним, главная цель проекта «Кибердром» — подготовка специалистов для промышленных предприятий.

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