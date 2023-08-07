07 августа 2023, 13:48
Соревнования к 10-летию отделения Союза десантников прошли в Воскресенске
Воскресенское отделение Союза десантников отметило 10-летие со дня образования. К круглой дате приурочили показательные соревнования.
Организаторами состязаний стали центр духовного и физического развития подрастающего поколения «Орленок» и отделение Союза десантников. Заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и председатель местного Совета депутатов Сергей Матвиенко выступили на открытии соревнований с приветственным словом.
Участие в состязаниях приняли военно-патриотические и оборонно-спортивные клубы «Аквариум», «Воин», «Ратник» и «Скиф». Они показали себя в начальной военной, воздушно–десантной и горной подготовке. Все участники по итогам испытаний получили подарки от спонсора — Воскресенского агрегатного завода.
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