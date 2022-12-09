Подмосковье 09 декабря 2022, 09:56 Соревнования юных фигуристов со всего Подмосковья прошли в Щелкове

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Ледовая арена Щелкова стала площадкой областных соревнований. Юные фигуристы из Долгопрудного, Балашихи, Жуковского, Раменского и других округов показали свое мастерство. В турнире приняли участие более 80 спортсменов в возрасте от шести до 17 лет.

Фигурное катание в России находится на таком высоком уровне, что интересно следить не только за крупными турнирами, но и за соревнованиями регионального уровня. На ледовой арене в Щелкове выступили спортсмены, которые совсем скоро станут настоящими звездами фигурного катания.

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«Основное — это не сдаваться. Не сдаваться, когда появляются трудности. Регулярно тренироваться и регулярно поддерживать своего ребенка. В этом сезоне у нас при поддержке главы и спорткомитета все стало намного обширнее. Много разных мероприятий появляется для развития фигурного катания на нашей ледовой арене», — рассказала старший тренер ледовой арены в городском округе Щелково Диана Малыгина.

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На соревнованиях фигуристы порадовали зрителей и болельщиков отличными выступлениями и интересными сюжетами.

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