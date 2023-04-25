Подмосковье 25 апреля 2023, 16:36 Соревнования дружин юных пожарных прошли в Химках

Читать 360tv в

Финальный этап соревнований среди добровольных дружин юных пожарных прошел в школе № 1 в Химках. Участие в состязаниях приняли восемь команд из Химок, Волоколамска, Истры, Солнечногорска, Клина, Талдома, Дубны и Дмитрова.

Юные дружинники соревновались в вязании пожарных узлов и эстафете, во время которой нужно было преодолеть препятствия и потушить на бегу открытый огонь. Также ребята поучаствовали в конкурсе строевой песни.

«Основная цель сегодняшних мероприятий — это гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков и популяризация пожарно-спасательного дела», — сказал главный государственный инспектор городского округа Химки по пожарному надзору Владимир Ильющенко.

Победителями соревнований стала команда из Химок, второе место разделили юные пожарные из Клина и Дмитрова, а третье — выиграла дружина из Солнечногорска.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».