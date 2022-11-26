Подмосковье 26 ноября 2022, 23:33 Соревнования для людей с ОВЗ прошли в Чехове

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В Чехове в четвертый раз прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. За Кубок «Чайки» боролись 114 участников, они прибыли из разных округов региона — Подольска, Воскресенска, Серпухова, Коломны и Чехова.

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В программе соревнований были спортивные дисциплины для мужчин и женщин — настольный теннис, дартс, армрестлинг. Также на спартакиаде были и спортивные дисциплины для детей и юношей, они были представлены эстафетой «Мама, папа, я — спортивная семья», гонками на веломобиле и веселыми стартами.

Церемонию награждения победителей и участников спартакиады провели депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и директор физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Чайка» Руслан Коловский.

Победители и участники получили медали, грамоты, кубки, подарочные сертификаты и сладкие подарки.

Ранее сообщалось, что пловцы из Подмосковья завоевали 10 медалей на «Играх дружбы».

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