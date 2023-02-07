Подмосковье 07 февраля 2023, 15:57 Соревнования «Ашитковская лыжня» пройдут в Воскресенске 11 февраля

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Соревнования «Ашитковская лыжня» пройдут в Воскресенском округе 11 февраля. Традиционно их посещают гости из других городов Подмосковья, иногда приезжают целыми семьями.

Участие в соревнованиях возможно только по предварительной регистрации через электронную почту lyzhnya2023@yandex.ru или по телефону 8 (999) 824-03-97 с 9:00 до 17:00.

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Регистрация участников будет закрыта 8 февраля в 17 часов. На месте соревнований заявки не принимают.

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Лыжные гонки пройдут 11 февраля в селе Ашитково. Участников ждет современная обустроенная трасса «Здоровье» и живописная природа. Подробности можно узнать на официальном сайте городского округа Воскресенск.

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