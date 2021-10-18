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    18 октября 2021, 14:57

    Сотрудники школ и больниц Подмосковья смогут сообщить о сбоях отопления через мобильное приложение

    Министр энергетики Подмосковья: мобильное приложение поможет сообщать о сбоях отопления в школах и больницах

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» станет одним из онлайн-помощников руководителей областных школ, детских садов, больниц. Оно позволит оперативно сообщать о сбоях отопления.

    Сотрудники школ и больниц Подмосковья смогут сообщить о сбоях отопления через мобильное приложение | Изображение 1

    Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что вскоре в приложении появится новой модуль «Нарушение теплового режима социальных объектов».

    Мы из первых рук будем узнавать информацию о нарушениях, контролировать ход и время их восстановления

    Александр Самарин.

    Такое приложение установят на телефонах руководителей или ответственных сотрудников учреждений. Если в отопительной системе произойдет сбой, им нужно будет только нажать на специальную кнопку.

    Она мгновенно передаст сигнал специалистам. Он поступит в аналитический центр энергетики и ЖКХ Подмосковья.

    Затем работники профильной службы примут решение о том, как оперативно устранить аварийный случай или нарушение.

    Всего, по словам Самарина, в Подмосковье уже более 10 тысяч социально значимых объектов.