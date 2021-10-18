Сотрудники школ и больниц Подмосковья смогут сообщить о сбоях отопления через мобильное приложение

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» станет одним из онлайн-помощников руководителей областных школ, детских садов, больниц. Оно позволит оперативно сообщать о сбоях отопления.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что вскоре в приложении появится новой модуль «Нарушение теплового режима социальных объектов».

Мы из первых рук будем узнавать информацию о нарушениях, контролировать ход и время их восстановления Александр Самарин.

Такое приложение установят на телефонах руководителей или ответственных сотрудников учреждений. Если в отопительной системе произойдет сбой, им нужно будет только нажать на специальную кнопку.

Она мгновенно передаст сигнал специалистам. Он поступит в аналитический центр энергетики и ЖКХ Подмосковья.

Затем работники профильной службы примут решение о том, как оперативно устранить аварийный случай или нарушение.

Всего, по словам Самарина, в Подмосковье уже более 10 тысяч социально значимых объектов.