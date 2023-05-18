Подмосковье 18 мая 2023, 15:33 Сообщающие о поломках стикеры появились на элементах игровых площадок в Солнечногорске

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Городские службы информируют жителей о дате устранения поломок качелей и горок на детских площадках с помощью стикеров. Они выполнены в форме облачков и заплаток с забавными надписями.

Такие стикеры уже появились на 19 игровых элементах, нуждающихся в ремонте. Все дефекты устранят в указанные на наклейках сроки.

Кроме того, весной коммунальные службы провели и другие работы по уборке и содержанию дворов, улиц и общественных пространств. Например, покосили газоны, помыли проезжую часть и тротуары, опилили деревья вдоль дорог и около дорожных знаков, заменили брусчатку на пересечении улиц Почтовая и Советская.

«Отрабатываем все обращения жителей по теме содержания территорий, поступившие на портал „Добродел“ и горячую линию руководителя муниципалитета Константина Михалькова», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Попов.

Работы проводятся ежедневно во всех территориальных управлениях округа.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что Главное управление содержания территорий региона получило на 23% меньше обращений по вопросам чистоты и благоустройства в мае.

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