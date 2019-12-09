Солнечногорцы завоевали бронзу Кубка губернатора Подмосковья по робототехнике

Ученики солнечногорского Центра молодежного инновационного творчества «Эврика» стали призерами Кубка губернатора Московской области по робототехнике. Юные жители округа выступили в категории «Сумо роботов» и заняли третье место.

Источник фото: телеканал «360»

На соревнованиях городской округ Солнечногорск представляли Даниил Драгушан и Илья Хрущев. Они выступили в номинации «Сумо роботов», в которой, в общей сложности, было представлено 69 команд.

С помощью навыков программирования и конструкторских компетенций ребята разработали роботов, которые соревновались в таком виде единиборств, как сумо. Лучших из лучших определили в Доме правительства Московской области в Красногорске.

Всего на состязаниях по робототехнике собрались около 600 участников в возрасте от 7 до 15 лет. Побороться за победу можно было в семи номинациях, среди которых — хоккей, лабиринт, движение по линии и другие.

Центр молодежного инновационного творчества «Эврика» открыли в Солнечногорске 4 декабря. Теперь на площади, равной почти 400 квадратным метрам, ребята могут изучать новые технологии, цифровое производство, моделирование и многие другие современные компетенции.