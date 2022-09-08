Солнечногорцам предложили сдавать вещи и пластик на заправках. Это новый проект «Экошкаф» | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 00:19 Поделиться Telegram

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Viber Солнечногорцам предложили сдавать вещи и пластик на заправках. Это новый проект «Экошкаф»

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Пилотный проект по утилизации запустили в Солнечногорске. На заправках городского округа можно сдать ненужную одежду и пластик в переработку.

«Экошкаф» — это продолжение проекта «Мегабак», который действует по всему Подмосковью с 2019 года. Благодаря новому проекту, пластиковые отходы будут отправляться сразу на заводы по переработке, а ненужную одежду ждет тщательное распределение. Предметы гардероба в хорошем состоянии обретут вторую жизнь, благодаря фонду «Добрые вещи», а изношенные превратятся в материал для будущих изделий.

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«У нас с 2019 года шесть миллионов тонн отходов не попало на полигоны, то есть они были переработаны. Если сейчас поставить на железную дорогу товарные вагоны от Москвы до Омска, то все вагоны непрерывно будут забиты теми отходами, которые Московская область переработала», — рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

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Места для расположения таких экошкафов выбраны неслучайно. На заправках ежедневно обслуживаются сотни людей, именно в этих местах главным отходом потребителей являются пластиковые тары.

Солнечногорская станция пока стала первой на карте проекта, но в ближайшее время по планам организаторов, еще более 70 зеленых «Экошкафов» появятся по всей Московской области.

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