Солнечногорское предприятие стало выпускать вместо косметики больше 30 тысяч антисептиков за день

Теперь компания «АВ-Тауэр» стала выпускать в день больше 30 тысяч тюбиков геля для рук и трех тысяч литров средства для обработки подъездов или других площадей.

Антисептики там изготавливают на основе хлоргексидина. Гели полностью безопасны для человека.

Предприятие помогает обеспечить средствами защиты жителей округа. Об этом рассказал начальник управления экономики и инвестиций администрации Солнечногорска Виктор Илькевич.

Мы выражаем благодарность бизнесу за его оперативное реагирование на потребности населения Виктор Илькевич.

Производители позаботились о коже покупателей продукции. Линейку дезинфицирующих гелей создали без использования спирта. Это означает, что они не будут сушить кожу. Растворы можно будет найти в аптеках Солнечногорска.

Помощь подмосковных предприятий

Многие предприятия уже перепрофилировали производство для помощи жителям в условиях пандемии.

Например, в Щелкове даже водители стали делать защитные маски. Они научились шить их вместе с работниками фирмы по производству школьной формы. Там оперативно занялись средствами защиты, а помочь вызвались не только водители, но и менеджеры предприятия.

А в Реутове шить медицинские маски начал протезный завод. Их отправляют в больницы, школы и детские сады.

В Химках компания «Империал» за короткий срок наладила у себя производство антисептика. Она выпускала косметику и шампуни, лечебные мази, бытовую химию.

И этот список можно продолжать долго, ведь подмосковный бизнес сегодня старается помочь жителям в борьбе с COVID-19.